Halle maakt werk van lokale contact tracing

In navolging van heel wat andere steden en gemeenten, maakt ook de stad Halle werk van lokale contact tracing. “Het is niet de bedoeling om de taak van Vlaanderen over te nemen, maar wel om lokaal snel te kunnen handelen. Die tools hebben we vandaag niet”, zegt waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V).

Door de lokale contact tracing moet broeihaarden en uitbraken van het coronavirus sneller opgespoord kunnen worden. “Het voorstel is nog niet definitief afgeklopt. We overleggen nog met de eerstelijnszone, zorgraad, huisartsenkring en lokale besturen. Het is belangrijk dat iedereen mee aan boord raakt”, zegt Dieuwertje Poté.

Hoe het contactonderzoek precies zal verlopen, daar weidt Poté nog niet over uit. Volgens haar is het wel geen taak voor huisartsen. "Zij hebben een signaalfunctie, maar het mag zeker niet de bedoeling zijn dat ze ook met deze taak belast worden. Het gemeentepersoneel kan die taak bijvoorbeeld wel uitvoeren, samen met andere partners.”

De lokale contact tracing past volgens Poté in de taak die de stad heeft. “We hebben de opdracht gekregen om lokale opflakkeringen tegen te gaan en om aan vroegdetectie te doen. Op dit moment zijn de tools er niet om heel snel brandhaarden te detecteren. Daarom net willen we lokaal traceren. Zo hebben we meer lokale informatie en kunnen gemeentebesturen gepaster reageren”, besluit Poté.