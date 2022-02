Halle moedigt ondernemerschap aan en gaat leegstand tegen met actie 'Win je Zaak'

In Halle kunnen startende ondernemers een gratis handelspand winnen voor een jaar. Met de actie ‘Win Je Zaak’ wil de Mariastad ondernemerschap aanmoedigen en opnieuw leven brengen in het centrum. Door e-commerce, perifere ontwikkeling en verouderde panden heeft Halle, net als vele andere Vlaamse steden, er te kampen met leegstand. Maar: “leegstand is de aanleiding, ondernemerschap het doel”, klinkt het bij centrummanager Jan Boots.

Onder meer met een actie rond pop-upzaken bond Halle in het verleden de strijd aan met/tegen de leegstand in het winkelcentrum. Eigenaars van leegstaande handelspanden moeten ook een leegstandstaks betalen. Al wil de stad hen vooral aanmoedigen om een invulling voor hun pand te vinden. Daarbij moet de actie ‘Win Je Zaak’ helpen. “Wie een leegstand pand als eigendom heeft, kan vrijgesteld worden van de leegstandstaks door deel te nemen aan deze actie,” legt schepen van Lokale Economie Johan Servé uit.

Binnenkort selecteren de stad en de centrummanager drie handelspanden die startende ondernemers kunnen winnen. Nu al dienden 15 kandidaten een dossier in via de website van de stad. Dat is nog mogelijk tot 31 maart. Wie kandideert moet argumenteren waarom hij in aanmerking zou komen om een pand te winnen. Vervolgens moeten ze hun idee pitchen en een businessplan uitwerken.

Begin deze zomer worden de drie winnaars bekend gemaakt. De stad betaalt een jaar de huur van hun handelspand. De starters krijgen daarnaast een budget om het pand op te frissen en een reclamecampagne te lanceren. Ze worden daarin bijgestaan door de centrummanager, UNIZO en Roularta.