Halle opent blokspot voor jongeren die geen rustige studieplek vinden

Een blokspot is er dit jaar niet in De Kazerne in Halle, maar de stad gaat wel een nood-blokspot inrichten voor studenten die geen plek vinden om te studeren. “Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die thuis geen rustige ruimte heeft om te studeren en volledig van de blokspot afhangt”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V).

De nood-blokspot is alleen toegankelijk voor studenten die vooraf door de jeugddienst gecontacteerd werden. “Het heeft dus geen zin om spontaan naar de nood-blokspot te komen”, zegt schepen Dieuwertje Poté. “Het blijft de bedoeling dat studenten in hun eigen bubbel studeren. In de nood-blokspot zijn er ook strenge voorzorgsmaatregelen voor onder andere social distancing en hygiëne.”

Momenteel heeft de Halse jeugddienst een tiental jongeren gecontacteerd. Studenten die denken dat ze ook in aanmerking komen, kunnen nog steeds contact opnemen met het JAC Halle-Vilvoorde. In andere blokspots, zoals die in Overijse en Sint-Pieters-Leeuw, is wel iedereen welkom. Al wordt er daar wel gewerkt met een reservatiesysteem om het aantal blokkende studenten te beperken.

"Er is minder vraag naar hier, maar we merken toch dat we op dit moment bijna aan onze maximale capaciteit zitten en dat we genoodzaakt zijn om uit te kijken naar andere locaties waar we diezelfde massablok te organiseren", zegt schepen van Onderwijs Dirk Devroey (Open VLD). "Momenteel zijn er in Overijse slechts 21 plaatsen beschikbaar. Tijdens andere examenperiodes waren dat er meer dan 100."