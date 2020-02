Halle voert de strijd tegen sluikstorters verder op. Het gaat voor een harde aanpak. Wie betrapt wordt, moet naast een GAS-boete voortaan ook minimaal 500 euro opruimkosten betalen. “We kunnen sluikstorters misschien niet meer heropvoeden, maar we kunnen het hen wel laten voelen”, zegt Hals schepen van Afvalbeleid Johan Servé (sp.a).

Halle is sluikstorten beu: "Wie afval dumpt, voelt dat voortaan harder in portefeuille"

De stad Halle is het sluikstorten meer dan beu. Het verstrengt daarom de regels. “Vroeger betaalde je de reële kosten die nodig waren om het sluikstort op te ruimen”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (sp.a). “Voortaan betaal je zelfs voor het kleinste zakje minimaal 500 euro opruimkosten bovenop de GAS-boete.” De stad neemt nog andere maatregelen. "Maandelijk sturen we een politieagent en een ambtenaar de baan op om gevoelige plekken in de gaten te houden, bewoners attent te maken en eventueel ook te beboeten."

Als het opruimwerk meer dan 500 euro kost, betaalt de sluikstorter ook die volledige meerkost. Halle wil ook meer sluikstorters betrappen. “We hadden al overlastcamera’s. Daar zijn er intussen twee bijgekomen, net als extra personeel om de beelden beter te analyseren. Daarnaast doen ook GAS-ambtenaren en politieagenten hun werk”, aldus Servé. Samen werden er zo vorig jaar 121 boetes uitgeschreven voor sluikstorten.

Halle wil tot slot ook nog werk blijven maken van preventie en neemt opnieuw deel aan de zwerfvuilactie. Ook de zwerfvuilvrijwilligers kunnen op steun van de stad Halle blijven rekenen.