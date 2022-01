Halle-Vilvoorde nadert kaap van 250.000 boosterprikken

De boostercampagne in de vaccinatiecentra gaat met rasse schreden vooruit. Dagelijks worden in Halle-Vilvoorde een paar duizend vaccins gezet. Het Pajottenland staat het verst in de campagne. In Gooik, Lennik, Galmaarden, Herne en Roosdaal kreeg al meer dan de helft van de inwoners een derde prik. Dat geldt ook voor Zemst.

Het vaccinatiecentrum in Affligem is aan een inhaalbeweging begonnen. Net voordat in Vlaanderen beslist werd om de derde prikken te versnellen, bracht het centrum het aantal vaccinatielijnen terug van vier naar twee. Daardoor liep de campagne vertraging op, wat zich vooral in Asse vertaalt in een lagere vaccinatiegraad. In die gemeente kregen drie op de tien inwoners hun boosterprik.

Het feit dat in de Druivenstreek en Zaventem de centra sloten tussen Kerstmis in nieuwjaar, is ook duidelijk te zien in een - mogelijk tijdelijk - lagere beschermingsgraad. In Drogenbos tot slot kreeg nog maar een kwart van de inwoners een derde prik. De faciliteitengemeente heeft daarmee de laagste vaccinatiegraad van Vlaanderen.