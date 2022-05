Halle-Vilvoorde ontsnapt aan noodweer, enkele evenementen uit voorzorg afgelast

Gisteren kreeg de brandweer 140 oproepen te verwerken, vooral in de regio rond Opwijk en Halle, maar vandaag bleef het relatief rustig bij de hulpdiensten. Enkele evenementen werden wel afgelast uit voorzorg. Dat was onder meer het geval voor School Rock Affligem, waar vanmiddag meer dan 2.000 leerlingen het festival op gang zouden trappen. "Dit is een uitstel, geen afstel. We werken een alternatief uit voor het einde van dit schooljaar", zegt burgemeester Walter De Donder. "De rest van Rock Affligem gaat wel gewoon door. De voorspellingen zeggen dat tegen 17 uur het ergste voorbij is. Wat vanavond en morgen gepland is, kan dus gewoon plaatsvinden."

In Lennik werd ook de Pajot-Jogging afgelast. “Het KMI voorspelde zware onweders met hevige neerslag en krachtige rukwinden. In functie van de veiligheid van de 2.500 lopers werd daarom met de Lennikse scholen en het gemeentebestuur beslist om de Pajot-jogging af te gelasten”, klinkt het.