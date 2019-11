Halle-Vilvoorde telt 11 Hofleveranciers

De elf ondernemningen mogen dankzij hun uitstekende service en kwaliteit producten leveren aan Koning Filip en zijn familie. Voor schriften doet de vorst beroep op Atoma in Dilbeek. Ook de leverancier voor bureaumateriaal komt uit onze regio: Burexpo in Meise. Het Hof koopt vliegtuigtickets bij Brussels Airlines in Diegem en doet voor limousineservice beroep op Modern Car in Zaventem.

Dilbeek is al jaren een thuishaven van meerdere Hofleveranciers. Daar is naast Atoma ook fietsenwinkel Freddy Sport een Hofleverancier, net als verkoper van tuinmachines Kempeneer. Op het vlak van voeding is Pâtisserie Biasetto in Strombeek-Bever Hofleverancier, net als chocolatier Neuhaus in Sint-Pieters-Leeuw. Die gemeente levert met interieurondermening Van Overstraeten nog een tweede Hofleverancier.

Tot slot levert VPS International uit Merchtem fitnesstoestellen aan het Hof en is Sony Belgium in Zaventem de vaste leverancier voor alle elektronische toestellen.