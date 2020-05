Halle-Vilvoorde telt 50.000 inwoners meer dan tien jaar geleden

Het voorbije jaar kwamen er volgens Statbel in onze regio zo’n 6.300 inwoners bij. Vilvoorde telt met 45.000 inwoners het meeste aantal inwoners, gevolgd door Dilbeek en Halle. Ook die hebben meer dan 40.000 inwoners. De voorbije tien jaar kwamen in die gemeenten ook het meeste aantal inwoners bij. Maar bij dat lijstje behoort ook Zaventem. De voorbije tien jaar steeg het aantal inwoners er met meer dan 4.000 inwoners tot bijna 35.000 inwoners vandaag.

Procentueel gezien is Machelen de snelst groeiende gemeente van onze regio van de voorbije tien jaar, gevolgd door Vilvoorde en Zaventem. Volgens Statbel is de bevolkingsgroei te wijten aan twee zaken: er zijn meer geboortes dan overlijdens, maar vooral de immigratie speelt een rol. Volgens Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans heeft dat in de Vlaamse Rand vooral te maken met het toenemend aantal mensen dat Brussel ontvlucht.

“4 op 10 inwoners in de Vlaamse Rand zijn intussen van vreemde herkomst. Bij de jongeren van 0 tot 24 jaar zijn de inwoners van buitenlandse herkomst reeds in de meerderheid, wat alles zegt over onze toekomstige bevolkingssamenstelling. “Indien we nu geen kordate maatregelen treffen op het vlak van woon- en immigratiebeleid wordt de Vlaamse Rand een feitelijk verlengstuk van Schaarbeek of Anderlecht”, aldus Slootmans. “Een nachtmerrie die we te alle prijze moeten voorkomen”, aldus Slootmans.