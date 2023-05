Halle-Vilvoorde in Vlaamse Canon: Jozef Cardijn, taalgrens en eerste treinrit in ons land

Jozef Cardijn, de vastlegging van de taalgrens en de eerste treinrit in ons land tussen Brussel en Mechelen. Ook onze regio is vertegenwoordigd in de Vlaamse Canon. Die biedt een overzicht van belangrijke elementen uit de Vlaamse geschiedenis.

Hallenaar Jozef Cardijn leefde van 1882 tot 1967. De priester was vooral verontwaardigd over het ellendige lot van de werkende jongeren. Om hun leven uit achtergestelde milieus te verbeteren, organiseerde hij bijeenkomsten voor fabrieksjongens. Uit dat initiatief groeide de KAJ of de Kajottersbeweging, die in 1924 werd gesticht. De organisatie voor de arbeidersjeugd bouwde hij na de Tweede Wereldoorlog uit tot een internationale beweging die in zo’n 80 landen actief was. In 1965 werd hij tot kardinaal gewijd.

Ook de vastlegging van de taalgrens in 1962 heeft de Vlaamse Canon gehaald. Uit schrik dat taaltellingen, zoals in 1947, nadelig zouden uitvallen voor de Nederlandstalige gemeenten in de Vlaamse rand, ijverde de Vlaamse beweging voor vaste taalgrenzen. Die kwamen er na felle debatten in 1962. Bever en Sint-Pieters-Kapelle behoren sindsdien tot Vlaams-Brabant en dus onze regio, maar ook de faciliteitengemeenten zoals Kraainem, Wemmel en Linkebeek kennen hier hun oorsprong.

Een derde feit dat de Vlaamse Canon heeft gehaald is de eerste treinrit in ons land. Begin mei 1835 verlieten drie stoomtreinen het station Groendreef in Brussel. Zij hadden onderweg één tussenstop in Vilvoorde. Daarna spoorden de treinen via Zemst verder tot in Mechelen, waar ze een uur na hun vertrek in Brussel aankwamen. In Mechelen brak een groot volksfeest los, want de allereerste treinrit op het Europese vasteland was een feit.