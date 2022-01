Hallemaal Gelijk start met onthaalwerking: "Dichtbij zijn bij wie ons nodig heeft"

Hallemaal Gelijk, de Halse vereniging voor de holebi-gemeenschap in de Zennevallei, organiseert vanaf deze maand een maandelijks onthaalmoment. Wie vragen heeft over bijvoorbeeld zijn geaardheid, welzijn of discriminatie, kan er terecht voor een gesprek met een medewerker van Hallemaal Gelijk.

“Liefde is liefde, ongeacht je afkomst, geslacht, genderidentiteit, kleur of status. Dat is de boodschap die Hallemaal Gelijk wil uitdragen in de brede regio”, vertelt coördinator Dieter Haghebaert. “De Halse vereniging doet dat sinds een tijdje via allerlei sensibiliseringsacties en activiteiten. En nu nemen we een nieuwe, belangrijke stap met ons maandelijkse onthaalmoment.” Vanaf 20 januari kan je namelijk met al je vragen rond geaardheid, identiteit, welzijn en discriminatie terecht bij het Hallemaal Gelijk-ONTHAAL. Ook ouders, vrienden en familie zijn welkom, elke derde maandag of elke derde donderdag van de maand tussen 19u en 21u.

Het Hallemaal Gelijk-ONTHAAL bevindt zich op de Sociale Campus van de stad Halle aan de Kanaalbrugstraat 5D. “Wanneer het maandelijkse onthaalmoment precies plaatsvindt, kom je te weten op onze Facebook-pagina”, legt coördinator Anne Rondas uit. “Het onthaal van Hallemaal Gelijk is helemaal gratis en anoniem. Op die manier houden we de drempel zo laag mogelijk.” Wie liever op afspraak komt, kan dat na een mailtje naar onthaal.hallemaalgelijk@gmail.com.

Hallemaal Gelijk wil met de nieuwe onthaalwerking een lacune opvullen in de regio. “Doorgaans vinden LGBTI+’ers met vragen een luisterend oor in de verschillende regenbooghuizen”, vertelt Dieter Haghebaert. “Maar inwoners uit de Zuidrand moeten daarvoor naar de provinciehoofdsteden en dat betekent dat ze eerst een afstandskloof moeten overbruggen. Met het Hallemaal Gelijk-ONTHAAL willen we die blinde vlek wegwerken en zorgen voor een onthaalwerking die nabij is. Want nabij staat synoniem voor dichtbij. En dat is ook het motto van Hallemaal Gelijk: dichtbij de mensen.”