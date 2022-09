Hallenaar Debast ziet goede prestaties beloond met selectie bij Rode Duivels

Hallenaar Zeno Debast (18) is voor het eerst opgeroepen voor een wedstrijd van de Rode Duivels. De voetballer maakte de voorbije weken een goeie indruk bij zijn thuisploeg RSC Anderlecht en ziet zijn prestaties nu beloond.

Met Yannick Carrasco, Alexis Saelemaekers en Dodi Lukebakio is Debast de vierde regiongenoot in de nationale selectie van de Rode Duivels. Donderdag speelt België in de Nations League tegen Wales. Volgende week zondag spelen de Duivels tegen Nederland.