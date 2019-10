Hallenaar is Europees kampioen semi-contact karate

Onze regio heeft er een Europees kampioen bij. Yarne Valck uit Lembeek bij Halle was de beste op het EK in Polen in de categorie -70 kilogram in de semi-contactvorm van karate.

“Semi-contact is de competitieve vorm van karate. Dus je hebt bescherming zoals handschoenen en een helm aan. Je mag de tegenstander raken, maar niet KO kloppen”, legt Yarne uit. Vorig jaar pakte Valck al zilver op het wereldkampioenschap en nu is hij dus Europees kampioen. Een straffe prestatie. Dat vindt ook de trainster van Yarne Kate Mintiens uit Essebeek bij Halle, zelf in het bezit van 6 Europese en 3 wereldtitels. “Het is toch wel heel straf. In ons Belgenlandje zijn we met weinig mensen en als we dan naar een Europees Kampioenschap gaan en daar de titel nemen. Dat is echt knap”, zegt Kate Mintiens. Meer hierover vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.