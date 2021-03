Hallenaar schuldig aan moord op 'mémé'

Gaëtan Vandersmissen is door de volksjury schuldig bevonden aan de moord op de 80-jarige Louise Remy, de grootmoeder van zijn vriendin. Zij werd in de zomer van 2018 om het leven gebracht op haar flat in Halle. Na verpletterend bewijsmateriaal van de wetsdokter ging Vandersmissen vandaag in de assisenzaal in Leuven door de knieën.