Hallenaren organiseren uniek concert in Brussels Expo

Hallenaren Jeroen Vanmulder en Tobias De Ryck organiseren vandaag met hun project ‘Moon Session’ een uniek concert in Brussels Expo. De band Sun Gods treedt er voor een héél beperkt publiek op in een hal waar normaal duizenden mensen in kunnen.

De Hallenaren begonnen vorig jaar met hun project ‘Moon Sessions’. Daarmee willen ze beginnende artiesten een platform geven door hen op niet-alledaagse plekken te laten optreden en alles professioneel in beeld te brengen. Die beelden kan je achteraf bekijken op hun Facebook- en Youtube-kanaal.

“Vandaag doen we een Moon Session in Brussels Expo”, zegt Jeroen Vanmulder. “Sun Gods treedt dan op. In een hal die normaal 11.000 euro kost om te huren en waar duizenden mensen in kunnen gaan we nu één band in het midden zetten met daarrond amper 30 tot 40 genodigden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt.”