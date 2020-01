Halsbandparkiet rukt op in Vlaams-Brabant

3729 mensen telden samen 108.585 vogels in hun tuin in Vlaams-Brabant. Met gemiddeld 23 vogels per tuin zat onze provincie op het Vlaamse gemiddelde. Opmerkelijk is wel dat het aantal halsbandparkieten in onze contreien blijft stijgen. “Vlaams-Brabant scoort het hoogste als het om de halsbandparkiet gaat, die staat hier op de 17de plaats”, zegt Gerald Driessens, vogelkenner bij Natuurpunt. “De halsbandparkiet is een tropische vogel, afkomstig uit tropisch Afrika en Zuid-Azië. De soort kreeg vaste voet aan de grond in ons land met het loslaten van onder andere een veertigtal vogels door de toenmalige Meli Zoo op de Heizel in 1973-1974. Sindsdien is de populatie in en rond Brussel sterk uitgebreid en verovert de halsbandparkiet meer territorium.” Ook de ekster doet het hier beter dan gelijk waar in Vlaanderen.