Halse binnenstad wordt één grote fietszone

De fietszone omvat alle straten die tussen de Willamekaai en de Auguste Demaeghtlaan liggen, met uitzondering van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt. In die twee straten is fietsen verboden tussen 10 u en 18 u, overdag is de straat voorbehouden voor voetgangers.

In de fietszone hebben fietsers vanaf woensdag 16 september voorrang, al bijven auto's in de straten nog wel welkom. De maximale snelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Halle zal in de fietszone de nodige verkeersborden aanbrengen en er komen pictogrammen op het wegdek.