Halse historische panden worden onthaalcentrum voor bedevaarders en toeristen

In een hoek van de Grote Markt bevinden zich de historische panden de Halleman en Den Hert. In het eerste gebouw was tot voor kort een danscafé gevestigd, het tweede gebouw staat al een tijdje leeg en is gekend omdat de Bourgondische hertog Filips De Stoute er in 1404 stierf. Beide panden zijn nu aangekocht door de Vereniging voor Pastorale Werken om er een onthaalcentrum van te maken.

Het is de bedoeling dat de panden, die naast elkaar liggen, een centrum worden waar bedevaarders kunnen uitrusten na hun tocht, pelgrims kunnen overnachten of waar toeristen ontvangen worden voor ze de basiliek bezoeken. Het is de bedoeling dat ook de binnentuin bij in het centrum wordt betrokken, zodat mensen ook in het groen kunnen uitrusten.

Met de plannen krijgen de Halleman en Den Hert hun oorspronkelijke functie terug. Tijdens de Middeleeuwen waren het allebei herbergen waar pelgrims opgevangen werden.