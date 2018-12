Halse Horeca-uitbaters boos om 'oneerlijke concurrentie'

De horeca-uitbaters in Halle zijn boos. Nieuwe initiatieven zoals een sociaal restaurant in cc 't Vondel en een pop-upcafé in het oude Belgacom-gebouw, krijgen subsidies van de stad. Maar dat is volgens de traditionele horecazaken oneerlijke concurrentie. Daarom verenigt een 30-tal uitbaters zich in een nieuw platform: Halle voor Horeca.

In september opende in cc 't Vondel, na een lange periode van leegstand, een sociaal restaurant waar kansarmen goedkoper kunnen eten, maar ook andere mensen aan het normale tarief terecht kunnen. In het oude Belgacom-gebouw is dan weer tijdelijk een pop-upcafé gevestigd. Beide initiatieven krijgen steun van de stad Halle en dat is volgens Bruno van café Vaantjesboer en Bram van De Sleutel oneerlijke concurrentie voor de traditionele horecazaken. “Opeens wordt een pand of een vzw of een buurthuis zomaar uit de grond gestampt, met de steun van de stad”, zeggen de twee. “En dat is wat ons eigenlijk nog het meest pijn doet. Dat kan zomaar, terwijl wij ons moeten houden aan zoveel regels. En dat is nefast. In de inkomsten zien we dat zeer duidelijk terugkomen. Er zijn mensen die spreken over 30 tot 35 procent omzetverlies. Personeel dat aangenomen wordt, moet her en der ontslagen worden.” De horeca-uitbaters hebben zich verenigd in het platform Halle voor Horeca en willen voortaan meer betrokken worden bij de beslissingen die het stadsbestuur neemt over zaken die hen ook aanbelangen.