Goed nieuws uit de stad Halle. Daar ontfermt een nieuw team zich over de organisatie van de Mariaprocessie. De coronapandemie en een gebrek aan helpende handen gooiden de voorbije jaren roet in het eten. “De editie van 2024 wordt meteen een speciale. Het team werkt aan een historische evocatie, want het zal 150 jaar geleden zijn dat het Mariabeeld een kostbare kroon op het hoofd kreeg”, klinkt het bij de Sonny Vanderheyden, die namens de organisatie het woord voert.

Halse Mariaprocessie keert in 2024 terug: “Een eeuwenoude traditie is gered”

Het is intussen vijf jaar geleden dat honderden figuranten de boeiende geschiedenis van Halle en de zwarte Madonna in een levendige stoet door de straten lieten trekken. Koningin Mathilde was toen erg onder de indruk van het spektakel met wagens, paarden, dansgroepen en kostuums. Maar sinds 2018 wordt de Mariaprocessie niet meer georganiseerd door corona en een gebrek aan helpende handen. “Maar er staat een vernieuwd team klaar om de verrijzenis van de Halse Mariaprocessie voor te bereiden”, zegt Sonny Vanderheyden. “In het team zitten enkele enthousiaste nieuwkomers met een hart voor Halle en zijn tradities, maar evengoed ervaren klasbakken uit het verleden die zich graag blijven smijten voor deze unieke ommegang die al sinds de 14de eeuw uitgaat.”

De editie op Pinkstermaandag 2024 wordt meteen een speciale. “Bij een historische evocatie wordt het publiek 150 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. We gaan terug naar het jaar 1874 toen het beeld van de zwarte Lieve-Vrouw van Halle gekroond werd in opdracht van paus Pius IX”, aldus Vanderheyden. “Die plechtige kroning doen we volgend jaar opnieuw, net als de historische stoet die 150 jaar geleden uitging.”

Aan het Halse Mariabeeld worden verschillende mirakels toegeschreven. Toen Halle in 1489 belegerd werd door Filips van Kleef zou ze zelfs de kanonballen hebben opgevangen in haar mantel, waardoor de stad werd gered. Zin om mee te werken als figurant of in de kostuumafdeling? Stuur een mailtje naar guy.de.keersmaecker@skynet.be