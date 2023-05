Halse vijver waarin een man en een kind verdronken wordt dichtgegooid

Op 28 oktober 2021 speelden twee jongens van 6 en 11 jaar oud met hun bal aan Woonzorgcentrum Koekenbeek in Halle. Toen die in de vijver rolde en ze hem wilden pakken, vallen ze zelf in het water. Een man van 44 zag alles gebeuren en sprong hen achterna, maar hij overleed bijna meteen door de kou. Een tweede voorbijganger kon het lichaam van de man en het oudste kind uit de vijver halen. De hulpdiensten vonden later z'n broer van zes. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Er rezen meteen vragen over de veiligheid van de vijver. Na het ongeval werden er hekken rond gezet. Nu is er een definitieve beslissing. “De vijver gaat verdwijnen en er zal een sierperk in de plaats komen, mogelijk met een kleine fontein. Er wordt ook een rouwplekje geïnstalleerd”, laat burgemeester Marc Snoeck weten. “De beslissing liet even op zich wachten omdat er eerst nog een grondig onderzoek is moeten gebeuren. We moesten er namelijk voor zorgen dat er voldoende water voor de brandweer voorhanden is in geval van brand op de zorgsite. Ten tweede moest ook een oplossing komen voor het regenwater op het dak van de assistentiewoningen. Die twee zaken zijn intussen geregeld.” De werken starten wel pas in de loop van 2024.