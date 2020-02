Halse zusters verwachten heel wat pelgrims voor relikwie Moeder Teresa

De zusters-begijnen waren naar eigen zeggen compleet verrast door de volkstoeloop vorig jaar. Ook nu verwachten een massa mensen die komt kijken naar een relikwie van Moeder Teresa van Calcutta. De Albanese zuster zette zich decennialang in voor de armste bevolking van India. In 1979 kreeg ze daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. In 1997 overleed Moeder Teresa, in 2016 werd ze heilig verklaard.

"We hebben er lang moeten op wachten en naar verlangen. Tot de laatste maand hebben we nog in spanning gezeten", zegt zuster Marie-Angela. "Mijn bewondering voor Moeder Teresa is nog altijd heel groot. Ik ben nog lid geweest van haar orde, heb haar persoonlijk gekend en met haar samengewerkt."

Vandaag op de eerste dag waren al heel wat gelovigen afgezakt naar de kapel om het relikwie te bewonderen. "Het is voor ons heel emotioneel. Wij hebben haar altijd vereerd. In de eerste plaats omdat ze zich al die tijd heeft gestreden tegen armoede en ook omdat ze een liefdevol mens was", aldus een bezoeker.

De kapel van de Begijnen-Zusters blijft vanaf vandaag tot en met 16 februari de hele dag onderbroken open voor wie het relikwie wil bezoeken en er wil bidden. Er zijn elke dag drie missen om 9, 15 en om 19 uur. Om 14 uur wordt de rozenkrans gebeden.