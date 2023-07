Handelaars Humbeek ongerust: "Hopelijk willen klanten voor ons omrijden"

De handelaars vrezen voor hun omzet nu er weinig passage zal zijn aan de brug. "Het is vakantie, dus dan is het sowieso kalmer. Maar we weten van de vorige keer dat de brug stuk was, dat toch wel een serieuze impact heeft”, reageert Leen Swillens van bakkerij In-side-Out. “We zitten nu eigenlijk in een doodlopende straat. Alleen mensen uit het dorp zelf komen gelukkig nog naar hier, maar al het doorgaand verkeer moeten we missen." Ook juwelier Sven Van Laer is er niet gerust in. “Onze sector zit ook niet op iedere hoek van de straat. Daarom hoop ik dat mijn klanten de moeite gaan doen om voor die ene keer dat ze bij mij moeten zijn, toch wel de moeite gaan doen om rond te rijden."