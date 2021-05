Handelaars starten petitie tegen omleiding tijdens werken Windberg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start deze maand nog met grote werken op de Windberg. Er worden nieuwe fietspaden aangelegd langs beide zijden en er komt een nieuwe asfaltlaag. De werken duren zes maanden. Gedurende die tijd kunnen automobilisten wel van Wemmel richting Merchtem rijden, maar in de omgekeerde richting moeten ze zeven kilometer omrijden via Wolvertem.

“Ik verlies de helft van mijn klanten, want mensen uit Wemmel gaan niet meer tot hier komen voor take away als ze daarna zeven kilometer moeten omrijden om terug in Wemmel te geraken. We hebben als horeca nu veertien maanden corona achter de rug en nu krijgen we nog die werken erbij. Ik zie dat niet zitten”, zegt uitbater Patrick Stubbe van Puur Frituur. “Ik verloor mijn beide ouders aan corona, heb geïnvesteerd in een terras om klanten te kunnen ontvangen en dan die werken. Het wordt ondraaglijk.”

Patrick Stubbe en de andere handelaars krijgen de steun van Horeca Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer overlegt volgende maandag nog met De Lijn en de gemeentebesturen van Wemmel en Merchtem om een oplossing te vinden voor de bussen die het traject aandoen. Een omleiding van 7 km ziet De Lijn ook niet zitten. Er wordt daarom aan een alternatieve omleiding enkel voor de bussen van de Lijn gewerkt.