Handen uit de mouwen voor World Cleanup Day

Vandaag is het World Cleanup Day. Wereldwijd steken mensen de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen. Ook in onze regio gebeurt dat. In Zemst bracht de actie zowat 2000 mensen op de been.

World Cleanup Day is aan z’n tweede editie toe. De wereldwijde burgeractie ontstond in Estland en wil het zwerfvuilprobleem aanpakken. Bedoeling is dat wereldwijd 5 procent van de bevolking wordt gemobiliseerd. In Zemst is dat op gemeenteniveau in elk geval gelukt. Maar liefst 2000 inwoners maakten de straten van Zemst en deelgemeenten proper. “Daarmee wordt het record van vorig jaar ruim overtroffen”, vertelt mede-initiatiefnemer Sara Pieters. “Toen haalde Zemst als enige Belgische gemeente de vooropgestelde 5% van haar inwonersaantal, nu komt zelfs de kaap van 10% in zicht.”

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.