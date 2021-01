Handtasdief springt in ijskoud kanaal, politieman kan hem redden

De feiten speelden zich donderdagavond af in Halle. Twee jonge dieven gingen aan de haal met de handtas van een vrouw ter hoogte van de Delhaize. “De vrouw viel met een zware klap op de grond en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis”, vertelt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. De twee verdachten werden iets later opgemerkt aan het station van Halle en gingen opnieuw op de vlucht. Na een achtervolging konden beide toch worden gevat door de politie. “De eerste verdachte werd na een vlucht over de sporen ingehaald door een interventieploeg ter hoogte van Nederhem. Een tweede verdachte koos voor het koude water in het kanaal in de hoop zo te kunnen ontsnappen. Een levensgevaarlijke poging want in geen tijd ging de jongeman verschillende malen kopje onder”, vertelt Adang. “Gelukkig kon hij nog net binnen handbereik komen van de politie-inspecteur. Hij trok hem weer op het droge. Het bleek uiteindelijk te gaan om twee minderjarigen afkomstig uit het Waals Gewest. Beiden werden voorgeleid voor de jeugdrechter van Nijvel en zijn intussen in een instelling geplaatst.” De gestolen handtas is teruggevonden in het Albertpark.