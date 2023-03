Hannelore (12) uit Grimbergen speelt kleine Rapunzel: “Als kind was ik al heel theatraal”

Het zijn spannende tijden voor Hannelore De Swert. De 12-jarige uit Grimbergen speelt één van de hoofdrollen in de musical Rapunzel, die dit weekend in première ging in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Voor Hannelore is het haar debuut in de hoofdcast van een professionele productie.

Hannelore De Swert kruipt in de musical in de rol van de kleine Rapunzel. Die rol zal ze de komende weken afwisselend spelen met Elise Goossens. Hannelore maakte de voorbije eindejaarsperiode ook al als ‘Oempa Loempa' deel uit van het ensemble van de succesvolle musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’, maar dit wordt haar debuut in de hoofdcast van een professionele productie. “Als kind was ik al heel theatraal en in het vijfde leerjaar heb ik besloten om musical te volgen aan de academie van Grimbergen. Dat heeft mij nu tot hier gebracht. Eigenlijk heb ik niet zoveel stress als ik op het podium sta, ik geniet er vooral van”, zegt Hannelore. “Het publiek geeft mij heel veel adrenaline. Dat zoveel mensen naar mij kijken, dat voelt echt goed.”

Hannelore zal aan de zijde schitteren van onder meer Sandrine Van Handenhoven, Walter Baele en hoofdrolspeelster Helle Vanderheyden. “Ik kijk echt naar hen op en hoop ook veel van hen te leren. Wat de toekomst brengt weet ik niet, maar ik zou het leuk vinden als ik nog rollen in musicals zou mogen spelen”, zegt Hannelore. ‘Rapunzel’ speelt in maart en april 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen , Trixxo Theater Hasselt en Capitole Gent.