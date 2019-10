Hedendaagse artiesten 'vertekenen' Bruegel

Wat zou Bruegel schilderen als hij in 2019 nog steeds in het Pajottenland zou rondlopen? Met die vraag in het achterhoofd kropen vijf hedendaagse kunstenaars- illustratoren in de huid van de moderne Bruegel. Het eindresultaat is een tentoonstelling vol nieuwe, verrassende interpretaties van de schilderijen van de grootmeester. “Veel mensen kennen wel de Boerenbruiloft of de Toren van Babel van Bruegel, maar zijn tekeningen zijn veel minder bekend”, vertelt curator Mieke Evenepoel. “Eigenlijk zijn dat stripverhalen in 1 tekening. Daarmee zijn de andere kunstenaars aan de slag gegaan.”

