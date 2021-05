Heel wat inbreuken bij controle op koeriersdiensten

Begin deze week werd in Dilbeek en de Zennevallei een actie gehouden die gericht was op het opsporen van inbreuken op onder meer de sociale wetgeving en het transport van illegale goederen. In totaal werden meer dan 50 transportfirma’s gecontroleerd. Er werden tientallen processen-verbaal opgesteld.

Aan de actie namen naast de politiezones Dilbeek en Zennevallei ook inspectiediensten van onder andere de douane, dienst vreemdelingenzaken, RVA en RSZ deel. “Zes personen werden administratief aangehouden voor illegale arbeid”, meldt de politie van Dilbeek. “Verder werden er onder meer pv’s opgesteld voor RVA-inbreuken, inbreuken op de arbeidswetgeving en een aantal andere gerechtelijke pv’s. Er werden ook pesticiden, illegale geneesmiddelen en 1 kilogram zwavel in beslag genomen en een voertuig werd verzegeld op bevel van de arbeidsauditeur.”

Daarnaast stelde de politie ook zeven verkeersinbreuken vast, onder voor druggebruik in het verkeer en het gebruik van de gsm aan het stuur. Tegelijkertijd met de actie op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek werd er een actie gehouden door de Politiezone Zennevallei. “Daar werden onder meer inbreuken vastgesteld op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Een persoon bleek ook illegaal in het land te verblijven en er werden eveneens vaststellingen gedaan voor drugs in het verkeer”, aldus de politie van Dilbeek.