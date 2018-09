Helft Dilbeekse jongeren wil nieuwe slogan voor de gemeente

Eén op de twee Dilbeekse jongeren vindt dat de slogan ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ aan verandering toe is. Dat blijkt uit een enquête van de Dilbeekse Jeugdraad bij bijna tweehonderd jongeren. De ondervraagden willen ook beter geïnformeerd worden over politiek, en herhalen hun vraag naar een plaatselijke fuifzaal.

Betere communicatie naar jongeren toe, een eigen Dilbeekse fuifzaal, en een nieuwe slogan voor de gemeente. Dat zijn de wensen van de Dilbeekse jeugd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, zo blijkt uit een enquête van de jeugdraad bij een tweehonderdtal Dilbeekse jongeren.

Fuifzaal

De vraag naar een fuifzaal steekt dan ook weer de kop op. In 2012 beloofde het Dilbeekse bestuur die vraag te onderzoeken, maar zes jaar later is er nog niks concreet uit de bus gekomen. “Het is belangrijk dat Dilbeekse jongeren, ook de wat ouderen onder hen, in hun gemeente terecht kunnen voor hun uitgaansleven”, zegt Elio De Bolle, voorzitter van de Dilbeekse jeugdraad. “Uitgaan hoort nu eenmaal bij het leven van veel adolescenten. Laat ons er dan ook voor zorgen dat ze dat lokaal en veilig kunnen doen.”

Verder geven de bevraagde jongeren aan meer informatie te willen krijgen over wat er in Dilbeek gebeurt. Maar liefst driekwart van de respondenten zegt op school niet genoeg informatie te krijgen over politiek en vindt dat de gemeente onvoldoende doet om de jeugd te bereiken.

Slogan

Tot slot kan een meerderheid van de Dilbeekse jongeren zich niet langer vinden in de huidige slogan van de gemeente, ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’. De kritiek luidt dat die niet inclusief genoeg is en de gemeente een slecht imago geeft. Eén op twee respondenten wil de slogan daarom liefst zo snel mogelijk veranderd zien. Nog eens een kwart denkt dat de slogan op zijn minst verbeterd kan worden. Als alternatief denken de jongeren in de richting van ‘Dilbeek, waar iedereen thuis is’. Nog een kwart van de bevraagde jongeren blijft echter achter de huidige slogan staan.

De enquête van de Jeugdraad werd digitaal afgenomen in april en mei bij net geen tweehonderd jongeren.