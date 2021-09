Helft schoolgaande tieners in Halle-Vilvoorde nog niet volledig beschermd

Om een hectische start van het schooljaar te vermijden – met onder meer corona-uitbraken en klassen in quarantaine – wil Vlaanderen naar een vaccinatiegraad van 70% in de secundaire scholen. Op dat vlak is er in onze regio nog een lange weg af te leggen . Want op basis van cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid is in Halle-Vilvoorde nog maar de helft van schoolgaande tieners volledig gevaccineerd.

In Halle-Vilvoorde zijn zo’n 24.700 van de in totaal 48.700 scholieren tussen de 12 en 18 jaar gevaccineerd. Dat becijferde het Agentschap Zorg en Gezondheid. In Pepingen, Galmaarden, Gooik, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos zijn bijna 8 op de 10 schoolgaande tieners volledig gevaccineerd, in Machelen en Vilvoorde amper 3 op de 10 inwoners. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte zei eerder al dat zijn stad - met een jonge bevolking - het kind van de rekening is geworden omdat in Vlaanderen pas laat is beginnen vaccineren van jongeren. Want het moet gezegd dat de vaccinatiecampagne van jongeren nog volop loopt, waardoor de vaccinatiegraad nog zal stijgen.

Toch moet onze regio een forse inhaalbeweging moeten maken om de drempel van 70% te halen die Vlaanderen wil als vaccinatiegraad in secundaire scholen. “In Vlaanderen zullen de CLB’s zicht krijgen op de vaccinatiegraad per graad en per school. De populatiemanagers hebben de opdracht gekregen om samen met de scholen en de CLB’s actie te ondernemen in scholen waar de vaccinatiegraad te laag is”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.