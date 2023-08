Herbruikbare bekers OH Leuven worden gewassen door AMAB in Asse

Maatwerkbedrijf AMAB en voetbalclub OH Leuven slaan de handen in elkaar. Tijdens de wedstrijden van de eersteklasser worden de pintjes voortaan getapt in herbruikbare bekers. AMAB zal de ingezamelde bekers proper maken via hun wasstraat in Asse.

Met vier miljoen gewassen bekers heeft AMAB al heel wat ervaring op te teller. Het is ook goed voor de sociale tewerkstelling in onze regio. Want gemiddeld bemannen vier tot vijf medewerkers dagelijks de wasstraat, op piekmomenten zijn er dat al snel acht. “We gaan vooral het logistieke gedeelte op ons nemen en de bekers dus wassen en drogen,” legt Olivier Bernard van AMAB uit. “48 uur na de wedstrijd worden de bekers tot bij onze wasstraat in Asse gebracht. Daar wassen we de bekers op 80 graden Celsius. Vervolgens brengen we ze proper terug naar het stadion van OH Leuven.