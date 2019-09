Herdenking Wereldoorlog I met gedenkplaat in Londerzeel

Bij de Slag van Londerzeel, ook wel de Slag van Neeravert genoemd, kwamen op 29 september 2014 drie Belgische officieren en 127 Belgische soldaten om het leven. Als eerbetoon aan hen liet mejuffer Jeanne Orianne uit Londerzeel vijf jaar later een monument ontwerpen door de bekende architect Diongre: het monument Blauwenhoek.

Vandaag is het honderd jaar geleden dat het monument werd opgericht. Dat wordt herdacht door de inhuldiging van een gedenkplaat met daarop de namen van burgerslachtoffers van Wereldoorlog I. Om 11 uur is er de onthulling met bloemenhulde, toespraken en de Last Post. Vanmiddag om 15 uur wordt in GC Gerard Walschap een boek voorgesteld over de liefdadigheidswerken van mejuffer Jeanne Orianne.