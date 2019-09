Herinrichting dorpskern Wezembeek-Oppem start nog dit jaar

De eerste sloop- en grondwerken starten nog dit jaar. Voor de eerste gebouwen gesloopt worden, wordt het asbest dat werd vastgesteld zorgvuldig verwijderd door een gespecialiseerde firma. "De verwijdering van het asbest gebeurt onder een zeer strikte reglementering. Daardoor bestaat er geen enkel gevaar voor de buurtbewoners en de rest van de omgeving”, aldus Kyo De Fraeye, projectleider van Van Roey Vastgoed.

Na de sloop van de huidige gebouwen en de grondwerken, start begin 2020 de aanleg van de ondergrondse parking. "De hele site wordt autoluw gemaakt. In de eerste fase wordt ook een nieuw administratief centrum, de bibliotheek en de Nederlandstalige school De Letterbijter gebouwd", zegt burgemeester Frédéric Petit.

In een tweede fase komen er zes nieuwe woongebouwen, goed voor in totaal 107 wooneenheden. "Daarmee willen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar nieuwe woningen in onze gemeente. Zowel de woningen als de nieuwe gebouwen worden geïntegreerd in een openbaar park van maar liefst 8.500 vierkante meter", besluit Frédéric Petit.