Herne en Galmaarden halen opgelucht adem: “Opgeworpen dijken lijken stand te houden”

In de gemeenten Herne en Galmaarden is het grootste overstromingsgevaar voorlopig geweken. Het waterpeil is er de laatste uren versneld aan het dalen. “De indijking en de extra maatregelen hebben stand gehouden”, reageert een opgeluchte burgemeester Kris Poelaert. Het gemeentelijk rampenplan blijft in beide gemeenten wel nog van kracht.

Een dag lang was het bibberen in Herne. Tijdens een wolkbreuk viel gisteravond in Herne 75 tot 85 liter water per vierkante meter uit de lucht. Iets verderop in het Henegouwse Mark viel nog meer regen. Daardoor trad de rivier de Mark later op de avond uit haar oevers in Herne. In het verleden werd de plek al meermaals getroffen door overstromingen. Een nieuw overloopbekken moest de situatie verbeteren. Maar een betonnen constructie aan het bekken dreigde een tijdlang in te storten door de druk van het water.

“Die betondam is nog niet afgewerkt, waardoor we met zandzakken een geïmproviseerde dam moesten opwerpen. Moest die verdediging het begeven hebben, zou een deel van het dorpscentrum onder water gelopen zijn. Zo’n twintig woningen liepen gevaar”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Maar de indijking van het water en de extra maatregelen hebben stand gehouden. Het waterpeil is de laatste uren versneld aan het dalen en dat is heuglijk nieuws.”

Al sinds gisteravond is de brandweer, civiele bescherming, landbouwers en technische diensten met man en macht in de weer om Herne van een waterramp te behoeden. Zowat 150 miljoen liter water dreigde de gemeente te overspoelen. Uit de oude bedding pompten landbouwers sinds gisteravond water weg. Een deel van de Stationsstraat blijft nog altijd afgesloten, maar richting het station is de straat opnieuw open voor het verkeer.

Vanuit Herne stroomde het water richting Galmaarden. Ook daar halen ze opgelucht adem. “De situatie stabiliseert zich, maar de gemeentelijke crisiscellen blijven stand-by voor het geval er zich onverwacht nog complicaties zouden voordoen”, meldt de gemeente. “De Vollezelestraat, de Modrielaan en de Munkbaan blijven deze nacht afgesloten. Morgenvroeg volgt een nieuwe evaluatie.”