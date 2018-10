Kris Poelaert mag zich opmaken voor een vierde termijn als burgemeester in Herne. Met een monsterscore van 76,1% haalde zijn CD&V de absolute meerderheid binnen. Ook op persoonlijk vlak behoort hij opnieuw tot de populairste politici in Vlaanderen.

HERNE: Poelaert op één na ‘populairste’ politicus in Vlaanderen

Om te weten wie de populairste is, wordt het aantal gekregen stemmen afgewogen tegenover het totaal aantal uitgebrachte stemmen in een gemeente. Daaruit blijkt dat Sandy Evrard uit het piepkleine Mesen de populairste politicus van Vlaanderen is. 66% van zijn dorpsgenoten hebben een bolletje achter zijn naam gezet.

Op de tweede plaats volgt Kris Poelaert. 6 op de 10 inwoners in Herne brachten een voorkeurstem uit op hun huidige burgemeester. Poelaert haalt 2.928 stemmen tegenover een totaal van 4802 uitgebrachte stemmen, ofwel 61%.

Poelaert laat daarmee alle andere politici in de regio ver achter zich. Michel Doomst (34%) in Gooik, Kurt Ryon (33,5%) in Steenokkerzeel en Tim Vandenput (32%) uit Hoeilaart scoren ook hoog.