Herstellingen assistentiewoningen Ten Hove zullen zeker maand duren

Vorige week zaterdag brak er brand uit in de serviceflats Ten Hove in Halle. Omdat er hevige rookontwikkeling was, werd het medisch interventieplan afgekondigd. “De bewoners werden meteen geëvacueerd toen de brand uitbrak. Er vielen geen gewonden maar er is wel schade die hersteld moet worden voor de bewoners terug kunnen keren. Sinds de brand verbleven de bewoners bij familie of in een hotel in Tubeke”, laat de stad Halle weten.

Omdat de herstelling minstens een maand zal duren, zocht de stad Halle naar een opvanglocatie op langere termijn. “Heel wat bewoners worden de komende weken opgevangen door familie of hebben zelf een tijdelijk onderkomen gevonden. De andere bewoners verblijven tijdelijk in assistentiewoningen in het centrum Van Koekenbeek en in residentie ’t Convent. Ook enkele kamers in hotel Alsput zijn gereserveerd”, klinkt het. “Waar nodig zorgt de stad voor de verhuis van meubelen en huisraad.”

De familieleden kunnen in de assistentiewoningen Ten Hove ook nog bijkomende spullen van de bewoners ophalen. De komende weken kunnen de bewoners ’s middags, als ze dat wensen, samen eten in het dienstencentrum De Pasja op de OCMW-site.