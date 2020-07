Het is weer zover: wie doet mee met de grote vlindertelling?

Natuurpunt roept iedereen op om vanaf vandaag opnieuw vlinders te tellen in de tuin. Bedoeling is om in kaart te brengen hoeveel en welke vlinders vooral voorkomen in Vlaanderen. In Vlaams-Brabant bleken vorig jaar vooral het bruin zandoogje en het kleine en grote koolwitje geteld te zijn.

Vorig jaar telden in heel Vlaanderen meer dan 16.000 tellers samen zo’n 16.500 vlinders. In het totaal bleek het klein koolwitje de meest getelde vlinder te zijn, voor het bruin zandoogje. In onze provincie registreerden zo’n 2.400 tellers welke vlinders ze in hun tuin konden spotten.

Natuurpunt roept iedereen op om dit jaar opnieuw vlinders te gaan tellen. Dat kan dagelijks tot 27 juli. Het is de bedoeling om vijf minuten je tuin in te gaan of op je balkon te gaan staan en te noteren welke vlinders je in die tijdsspanne ziet. De resultaten registreer je vervolgens op www.vlindertelling.be. Vind je het moeilijk om een vlinder te benoemen, dan vind je op diezelfde website een overzicht per kleur en een zoekkaart.​

Foto: bruin zandoogje - Diane Appels