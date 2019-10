In de nacht van zaterdag op zondag heeft een hevige brand gewoed in het woongedeelte van Fruitbedrijf Torenhof in Brussegem bij Merchtem. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De 75-jarige bewoonster kon aan de vlammen ontsnappen.

In de nacht van zaterdag op zondag ontstond er brand in het woongedeelte van de vierkantshoeve Torenhof. De 75-jarige vrouw die er woont, kon gelukkig door familie via het dakraam uit het huis gehaald worden. Zij en een ander familielid werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De schade aan het woongedeelte van de hoeve is groot. Het bedrijf kon worden gered.

Foto: archief RINGtv