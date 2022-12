Hilaire Vloebergh uit Overijse is de overlast door everzwijnen beu. Vanmorgen stelde hij voor de elfde keer vast dat zijn tuin is omgeploegd door de dieren. Hij roept de hulp van de gemeente in om een oplossing te zoeken.

Hilaire weet wie de boosdoeners zijn die zijn tuin regelmatig omwoelen: “Het zijn wilde zwijnen uit het bos die af en toe tot in mijn tuin komen. Ze woelen mijn tuin om tot bijna een halve meter diep.”

Op de dienst Milieu en Natuur van buurgemeente Huldenberg kregen ze al verschillende meldingen over everzwijnen die overlast veroorzaken. De jongste vier jaar steeg het aantal zelfs opvallend. Er wordt gezocht naar een oplossing. “Voorkomen is beter dan genezen,” zegt Fons Jena, milieuambtenaar in Huldenberg. “Daarom raden we aan om je eigendom te beschermen door stevige hekken te plaatsen. Een duurzaam jachtbeleid zal ook onderdeel worden een duurzaam everzwijnenbeleid.”