Historische kring Lennik niet te spreken over mogelijke fusienaam Pajottegem: "Verminking voor idee achter het Pajottenland"

Frans Jozef De Gronckel, één van de beroemdste inwoners van Lennik, gebruikt de term Pajottenland voor het eerst in een tekst die hij in 1850 schrijft. "Het Pajottenland is uitgegroeid tot een soort van keurmerk en heeft een grote fierheid gegeven aan alle inwoners van de streek, omdat het Pajottenland z'n eigenheid heeft, zowel qua landschap als qua cultuur, demografie en mensen," zegt Joris De Beul van de historische kring van Lennik.

De verbazing is dan ook groot wanneer blijkt dat Pajottegem wel eens de nieuwe naam van de fusiegemeente tussen Gooik, Galmaarden en Herne zou kunnen worden. "Het is volledig tegen het idee van de uitvinder van het Pajottenland om er een aantal gemeenten uit te lichten," aldus De Beul. Hij is niet de enige: ook heemkring Rause uit Roosdaal en de gemeente Lennik zelf verzetten zich al tegen de naam.

Waar Joris De Beul dan wel tevreden mee is? "Neem gewoon de naam van de grootste gemeente van de drie. Dat is gemakkelijk en duidelijk." Het gemeentebestuur van Gooik bevestigt alvast aan onze redactie dat ze de naam Pajottegem niet zullen schrappen.

Een volledig verslag zie je in ons nieuws.