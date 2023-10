Galmaarden, Gooik en Herne maken mogelijke namen fusiegemeente bekend: ontdek ze hier

Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem en Reinsberge. Dat zijn de vijf mogelijke namen voor de nieuwe Pajotse fusiegemeente. Galmaarden, Gooik en Herne hebben de namen vandaag voorgesteld in plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. "Dit is een belangrijk en historisch moment", klinkt het bij de gemeenten.

Tot 15 september konden inwoners van Gooik, Galmaarden en Herne voorstellen indienen voor de naam van de fusiegemeente. Meer dan 1.200 verschillende voorstellen werden ingediend. "Een gezamenlijke jury, samengesteld met experten uit de drie gemeenten, selecteerde via stemming een lijst van vijf namen", zegt burgemeester van Galmaarden Ludo Persoons. Hieronder de vijf mogelijke namen van de nieuwe fusiegemeente:

Glooiingen verwijst naar het typische reliëf van de drie gemeenten en benadrukt het glooiende landschap. Heidemark verbindt de natuurlijke elementen van de drie gemeenten: de Kesterheide en de rivier de Mark. Mooigem verwijst dan weer naar het mooie landschap in het Pajottenland. De vierde naam is een verwijzing naar de streek: Pajottegem. En Reinsberge tot slot is het midddelpunt van de drie gemeenten.

"Dit is een belangrijk en historisch moment voor de gemeenten en de inwoners", zegt burgemeester van Gooik Gunther De Wilde. "Het naamsvoorstel is één van de verplichte onderdelen bij de definitieve beslissing tot fusie die we dit jaar nog moeten voorleggen aan de Vlaamse regering. Galmaarden, Gooik en Herne krijgen sowieso een tweede leven als deelgemeenten, maar de overkoepelende naam staat symbool voor een nieuw en sterk begin."

Alle inwoners uit Galmaarden, Gooik en Herne die ouder zijn dan 16 jaar, kunnen nu opnieuw hun stem uitbrengen. Dat kan van 1 tot en met 15 november, op 14 december wordt de definitieve naam bekendgemaakt. “De namen die nu voorliggen hebben allemaal hun eigen karakter en betekenis. Maar ze passen allemaal bij de nieuwe gemeente en de gedeelde identiteit. Ik ben benieuwd naar de keuze van de inwoners”, besluit burgemeester van Herne Kris Poelaert.