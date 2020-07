H&M sluit winkel in Vilvoorde

H&M sluit haar winkel in de Leuvensestraat in Vilvoorde. De kledingketen haalt verschillende redenen aan voor de sluiting waaronder ‘een veranderend consumentengedrag’. Op 25 juli sluiten de deuren definitief.

Opnieuw een slag voor het Vilvoordse handelscentrum. De voorbije jaren sloten al heel wat winkels er de deuren en de leegstand is aanzienlijk. Nu komt daar ook H&M bij. Zaterdag 25 juli is de laatste openingsdag. Tot dan zijn er wel nog koopjes te doen: alles gaat weg aan de helft van de prijs.“Het gaat om een combinatie van factoren”, legt H&M-woordvoerster Marianne Nerinckx uit. “We bekijken niet alleen het fysieke klantengedrag maar monitoren ook constant of onze winkels nog modern genoeg zijn en een optimale shopomgeving bieden. Ook een aflopende huurovereenkomst speelt mee.”

Dat er te weinig klanten naar de Vilvoordse H&M kwamen, wil Nerinckx niet gezegd hebben. “Maar het is een feit dat het veranderende consumentengedrag waarbij mensen steeds vaker online shoppen meespeelt. Dit is nog versterkt door corona al heeft de sluiting er niet rechtstreeks iets mee te maken. Op basis van die optelsom van factoren is beslist om de winkel in Vilvoorde niet meer te vernieuwen maar te sluiten.”

In het filiaal werken tien mensen. Zij kregen de kans om elders in een winkel van H&M te gaan werken. Een deel ging daar op in. H&M laat weten dat het niet meteen plannen heeft voor een nieuwe winkel in de regio.