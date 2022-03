Hockeyclub Merode werkt samen met voormalige Red Lion Thomas Briels

De Grimbergse hockeyclub Merode is een jonge club met grote ambities. Om die ambities kracht bij te zetten, heeft de club sinds dit seizoen een begeleider in dienst met een palmares om u tegen te zeggen. De man verzamelde maar liefst 359 caps voor de nationale ploeg, was jarenlang aanvoerder van de Red Lions en behaalde een gouden plak op de recentste Olympische Spelen. Niemand minder dan Thomas Briels ondersteunt de jeugdopleiding van hockeyclub Merode.

Briels begeleidt sinds september de jeugdwerking van de Grimbergse hockeyclub. Hij kwam er via Decathlon en een bestuurslid terecht. “Ik ben ambassadeur voor Korok Hockey, het merk van Decathlon. Op een nationale dag van Decathlon ontmoette ik toen Olivier die bestuurder is bij Merode. Hij vroeg me of ik interesse had om te club te helpen en na een aangenaam gesprek ben ik begonnen,” licht hij toe.

Hockeyclub Merode bestaat intussen 7 jaar en surft mee op het succes van onze nationale ploeg. De club telt daardoor al meer dan 450 leden. Maar de grote hockeykennis ontbreekt en die wil Briels in de club pompen. “Veel mensen hebben hier geen achtergrond in het hockey en ik wil hen daar nu echt in bijstaan en helpen.” Briels wil dan ook niet alleen jongeren trainen, maar ook de trainers extra opleiden. “Hier zijn veel jonge trainers die ik graag naar een nog hoger niveau wil tillen.”