Hoe gezond, veilig en stil is jouw gemeente?

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in een bepaalde gemeente? Hoe veilig is het er om je in het verkeer te begeven? Hoe zit het met het geluid van het verkeer? En hoe actief wordt er gebruikt gemaakt van openbaar voeren, fietsen of wandelen van en naar het werk of de school. Die vier parameters bekeek het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Povere luchtkwaliteit

In de eerste plaats werd bekeken hoe groot de blootstelling is aan stikstofdioxide, afkomstig van het wegverkeer. Hoe hoger de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht, hoe groter de kans op ziekte en vroegtijdig overlijden. Uit de cijfers voor Halle-Vilvoorde blijkt dat het in Meise, Machelen en Wemmel het slechtst gesteld is met de luchtkwaliteit. 97,8 procent van de Vlaamse gemeenten doet het beter dan Meise en Machelen, 96.1 procent beter dan Wemmel. Bever, Galmaarden en Herne scoren het best. Amper 2 procent van de Vlaamse gemeenten heeft betere resultaten dan Bever, bij Galmaarden is dat 3,3, bij Herne 3,6.

Veel verkeersgeluid

Ook op het vlak van verkeersgeluid is het, uiteraard vooral door de nabijheid van de Ring, niet erg goed gesteld in flink wat gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde. Zaventem heeft het slechtste cijfer van heel Vlaanderen wat dat betreft. Meise en Machelen doen het evenmin goed met 0,3 procent van de Vlaamse gemeenten die nog slechter af zijn. Zoals verwacht scoren landelijke gemeenten als Bever, Galmaarden en Herne wel goed.

Uitschieters in verkeersveiligheid

Qua verkeersveiligheid telt Halle-Vilvoorde uitschieters in de goede en de slechte zin. Drogenbos scoort erg slecht met 0,9 procent van de gemeenten in Vlaanderen die het minder goed doen. In Pepingen is dat 8,7 procent, in Herne 24,1. Linkebeek is de beste leerling van de klas in Halle-Vilvoorde, samen met Wezembeek-Oppem.

Actief pendelen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bekeek ook in welke mate er in de gemeenten pendelaars naar het werk of de school wandelen, fietsen en gebruikmaken van het openbaar vervoer. De nabijheid van stations, tram- en metrohaltes is daar een bepalende factor. Halle doet het erg goed, samen met Kraainem en Drogenbos. Gooik, Kampenhout en Overijse zijn de slechtste leerlingen van de klas.

Alle cijfers vind je op www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpa....