Hoe vier jij Kerstmis dit jaar?

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er niet al te veel officiële beperkingen om Kerstmis te kunnen vieren, al zijn er voor feesten in de privésfeer wel adviezen. Zo vinden virologen het wenselijk om het aantal genodigden beperkt te houden, iedereen een zelftest te laten doen en de feestruimte zo goed mogelijk te verluchten. Maar hoe vieren we dan Kerst? Wij legden ons oor te luister in de winkelstraten in Halle.