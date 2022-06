Hofstade krijgt grootste toeristische bord van Vlaanderen

‘Logeren in Vlaanderen’ heeft vanochtend zijn Vlaanderen Vakantieland-zomercampagne afgetrapt. Dat gebeurde met de onthulling van het grootste toeristische bord van Vlaanderen in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade.

Met de onthulling van het bord van maar liefst 7 meter hoog in Hofstade blikt ‘Logeren in Vlaanderen’, het samenwerkingsverband tussen de 5 Vlaamse provincies en private logiessectoren, vooruit naar de zomer. “Uit een bevraging bij 1000 Vlamingen en 500 Vlaamse logies blijkt dat Vlamingen weer volop in eigen streek op vakantie zullen gaan”, zegt Vlaams-Brabants gedeputeerde voor Toerisme Gunther Coppens. "Met de borden en heel wat andere initiatieven willen we Vlaamse toeristen nog meer inspireren rond leuke plekjes in eigen streek.” Ook een aantal uitbaters van Vlaams-Brabantse logies waren er vanochtend bij. Ook zij kijken uit naar een hopelijk zonnige en drukke zomer.