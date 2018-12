Hofstade-Zemst maatje te groot voor Kapelle-op-den-Bos in het volleybal

In de eerste divisie van het volleybal heeft Hofstade-Zemst met 3-1 gewonnen van Kapelle-op-den-Bos. De thuisploeg doet een goede zaak, want het stond voor de match al vijfde in de stand. Bij Kapelle-op-den-Bos, dat zesde stond, was de ontgoocheling na afloop groot.