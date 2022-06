Hondenfestival Meet ’n Treat schot in de roos

“Er zijn een heleboel festivals deze zomer, maar uit een enquête die wij afnamen bij 300 hondenbaasjes, blijkt dat liefst 32 procent van hen liever met hun hond naar een festival gaan, dan met hun vrienden”, marketingverantwoordelijke zegt Maaike Pieters (30) van Belgische honden- en kattenvoedingproducent Edgard & Cooper.

“Zestig procent van de baasjes geeft aan moeilijk leuke zomeractiviteiten te vinden waar ze samen met hun hond naartoe kunnen gaan. Tegelijkertijd ziet ook 60 procent het niet zitten om hun hond mee te nemen naar een traditioneel festival”

In de watten

“Daarom vonden wij het aangewezen om voor de derde keer een gratis festival exclusief voor honden en hun baasjes te organiseren in het prachtige kasteeldomein en park aan het kasteel in Humbeek. Er is blijkbaar nood aan zo’n hondenfestival, want we mochten zondag liefst 3.800 hondenbaasjes en hun trouwe viervoeters verwelkomen.”

De honden werden tijdens het festival ook in de watten gelegd. “Er is het hondendoolhof, maar de honden kunnen ook terecht op de stand voor dogyoga, dogmassage, dogfrisbee, een hindernissenparcours en een grote losloopweide”, gaat Pieters verder.

Hondenkoekjes bakken

“De baasjes konden ook terecht op de bakworkshop om zélf hondenkoekjes te bakken en de avontuurlijke baasjes konden met hun hond terecht op het water rond het idyllische kasteel voor een sessie peddelen op een surfplank.”