Hoofdweg Kasteel Gaasbeek plots in asfalt gegoten: “Kiezelsteentjes komen er nog bovenop”

De hoofdweg van de ingang naar het Kasteel van Gaasbeek is onlangs geasfalteerd. De verharding die er voordien lag was aan vervanging toe en daardoor moesten de typische witte steentjes weg, tot grote spijt van een aantal trouwe wandelaars.

Heel wat passanten betreuren de asfaltering van de statige weg naar het Kasteel van Gaasbeek. Maar de kiezels komen wel degelijk terug, verzekert de directie van het Kasteel van Gaasbeek. "Je kon op de dreef nauwelijks nog wandelen, dus is hij onlangs geasfalteerd", legt directeur Isabel Lowyck uit. "We vonden het belangrijk om een goede toegangsweg te hebben naar het kasteel. Daarom is er nu eerst een asfaltlaag en daar komen de kiezels binnenkort weer op." Het Agentschap Natuur en Bos bevestigt aan onze redactie dat het asfalt geen negatieve invloed heeft op de omliggende bomen en planten, en zegt dat het ook een duurzamer alternatief is.