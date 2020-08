Hoorcentrum maakt mensen met mondmasker beter verstaanbaar

Hoorcentrum Aerts, dat ook een vestiging in Grimbergen heeft, heeft een oplossing voor slechthorenden die in deze coronatijden mensen met een mondmasker niet goed kunnen verstaan. Via een extra knop op het hoorapparaat wordt het dempende geluid van een mondmasker gecompenseerd.

De voorbije weken en maanden hoorde Hoorcentrum Aerts in Grimbergen dat heel wat slechthorenden moeite hadden om mensen met een mondmasker te verstaan. Uit heel wat tests en analyses bleek dat een mondmasker het spraakgeluid fel dempt, zeker voor iemand die niet goed hoort. “Dat heeft er ons toe aangezet te zoeken naar welke klanken er door het mondmasker precies worden tegengehouden en hoe we dat kunnen oplossen”, zegt audiologe Anne Huysmans. “Dat heeft tot de mondmaskermodus geleid. Het is een extra programma dat in het apparaat wordt geplaatst waarmee specifieke frequenties luider wordt gezet.”

Op die manier worden de spraakfrequenties versterkt, maar overheerst het achtergrondgeluid niet. “Vooral de hoge frequenties worden tegengehouden door het mondmasker. De reacties zijn heel positief. Voor sommigen klinkt in het begin wat te scherp, maar dat kunnen we makkelijk aanpassen”, aldus Huysmans. “We kunnen het in zowat elk hoorapparaat implementeren. Je kan de modus activeren met een drukknop op het apparaat, een app op je smartphone of met de afstandsbediening van het hoorapparaat.”